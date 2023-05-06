Новой Каховке передали второй дизельный генератор

Гуманитарную помощь продолжают поставлять в Херсонскую область

Второй дизельные генератор передали Новой Каховке от регионального отделения партии и гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области. Благодаря установке у жителей прифронтового района улучшится водоснабжение. Новая Каховка постоянно находится под обстрелами украинских националистов. Враг намеренно бьет по гражданской инфраструктуре. В прицел попадают и электрические подстанции. После одного из обстрелов вышла из строя подстанция, питающая водозабор.

- Новая Каховка находится под обстрелами практически каждый день, есть перебои со светом. Сегодня в Новую Каховку отправили очередной дизель-генератор для того, чтобы у жителей был свет, была вода и не было перебоев с электропитанием в медицинских учреждениях. Помощь должна оказываться своевременно, – подчеркнул депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

На данный момент в Новой Каховке проживают около 25 тысяч жителей. Только в минувшую неделю город оставался без света 3 раза.

- Первый переданный нам генератор помогает обеспечивать людей водой. Мы включаем его на несколько часов в сутки, если нет электричества. Новый генератор будет поставлен на канализационный коллектор, чтобы нормализовать не только подачу воды, но и откачку сточных вод, – рассказал глава ВГА Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Первую дизельную электростанцию в Новую Каховку мощностью 240 кВт для поддержания электроснабжения города, Единая Россия передала в начале февраля этого года.