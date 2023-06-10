В Херсонской области откроют представительство "Россия – страна возможностей"

Участниками проектов "Россия – страна возможностей" стали 18 миллионов человек из 85 регионов России и 150 стран мира. Фото: t.me/stranavozmojnostey

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" заработала в 2018 году. Тогда все начиналось с небольших проектов, цель которых была помочь каждому жителю найти новые пути для профессионального роста. Спустя пять лет задачи не изменились. Но теперь это целая система по развитию талантов. Ее участниками стали 18 миллионов человек из 85 регионов России и 150 стран мира. При этом работа платформы расширяется и дает новые возможности.

Возможности для новых регионов

В честь пятилетия президентской платформы в России прошла первая автомобильная экспедиция. Колонна посетила все города вокруг Азовского моря. В Херсонской области команда совершила гуманитарную миссию, объехав различные населенные пункты она также собрала наиболее важные для людей потребности для саморазвития. Ведь цель экспедии - еще больше интегрировать жителей новых субъектов в культуру России, ведь каждый участник экспедиции везет с собой книги на русском языке для библиотек и культурных центров. Но, безусловно, это лишь часть масштабной работы платформы.

С октября прошлого года "Россия – страна возможностей" ведет активную работу в новых регионах, в том числе Херсонской области.

- Важно рассказать нашим согражданам в Херсонской области о тех возможностях, которые предоставляет участие в проектах, конкурсах и олимпиадах, - отметил руководитель отдела реализации специальных проектов "Россия – страна возможностей" Алексей Варяница. - Мы рассказываем студентам о тех проектах, где сейчас проходит регистрация, а это «ТопБЛОГ» и «КАРДО», а также о тех, регистрация на которые проходит постоянно, например, «Экософия», «Другое Дело», «Начни игру».

Алексей Комиссаров уверен, что будущее России можно создать, открывая равные возможности для каждого. Фото: t.me/stranavozmojnostey

Россия дает людям не только опору и поддержку, но и инструменты для качественного изменения своей жизни, получения новых знаний, престижного образования, возможность стать профессионалом любимого дела, быть полезным своему региону и стране.

Кстати, в январе 2023 года в Луганске заработало представительство платформы «Россия – страна возможностей». В планах - открытие таких представительств в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

- А еще в прошлом году специально для новых регионов мы запустили проект «Пишем будущее». Это конкурс эссе, где участники могут поделиться мыслями о том, что считают важным, каким видят личное будущее, будущее своей малой Родины, - рассказал Алексей Комиссаров. - На конкурс подали заявки более 10 тысяч человек, и около половины из них отправились в поездки по нашей стране благодаря программе «Больше, чем путешествие».

Дорогу юным талантам

До того, как была создана платформа "Россия – страна возможностей", социологи делали опросы и их результаты были неутешительными.

- В 2017 году лишь 35-39% населения верили, что в России у любого человека есть возможности самореализации, – отметил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - В конце ноября 2022 года ВЦИОМ провел новый опрос - показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня – 76%. То есть более, чем в два раза за пять лет.

Сегодня на платформе представлено 24 проекта. Причем шесть из них - новые. Теперь еще больше возможностей появилось у разработчиков игр, экологов, студентов, строителей и жителей новых регионов России.

Эти конкурсы востребованы как никогда, ведь они меняют жизнь не только состоявшихся менеджеров, но и школьников. "Большая перемена" - проект, открывший новые возможности и для детей, и для педагогов, и для коллективов школ. Каждый его участник может заявить о себе на всю страну. Учащиеся проходят тестирование, а затем представляют свои проекты в самых разных сферах: образования, экологии и даже финансов.

По словам Алексея Варяницы, все конкурсы и проекты платформы доступны для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областей. Фото: личный архив.

Вот уже второй год подряд участие в “Большой перемене” принимают дети из новых регионов страны. Наравне со сверстниками из других российских областей они поборются за денежные премии. Этими средствами можно оплатить обучение в лучших вузах страны, а в случае поступления на бюджет направить приз на дополнительное образование.

Кузница ценных кадров

2023-й стал юбилейным годом не только для платформы, но и для ее флагманского проекта - «Лидеры России». Ведь именно этот конкурс подарил молодым людям уверенность в том, что всего добиться можно своими силами. И для этого не нужны “хорошие знакомства”.

Испытания в “Лидерах России” - это не обычные тесты, а реальные задачи, по сути, вызовы сегодняшнего дня в масштабах огромной страны. Потому члены жюри смотрят, как участники не на словах, а на деле находят решения в области социальных проблем, демонстрируют свои лидерские компетенции.

Участие в конкурсе - это отличный честный способ оценить себя, а еще сильнейший толчок в карьерном развитии.

- Победители, финалисты и суперфиналисты “Лидеров России” занимают ключевые должности по всей стране, в том числе и в новых регионах, - сказал генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Например, Иван Кусов работает министром образования и науки Луганской Народной Республики, Олег Трофимов - первым заместителем министра образования и науки Донецкой Народной Республики, Алексей Лысов – заместителем председателя Совета министров по социальным вопросам Запорожской области.

В первые часы после старта пятого сезона флагманского проекта было получено больше 17 тысяч заявок. Всего же в этом году зарегистрировалось около 160 тысяч человек из всех регионов России и 89 государств. Причем теперь победители трека «Международный» смогут по упрощенной процедуре стать гражданами России. Все это говорит о том, что конкурс востребован.