После теракта на ГЭС украинские боевики планируют изменить тактику
Российские солдаты и офицеры проявили мужество и героизм. Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева.
Оказавшись на направлении главного удара, они стойко оборонялись и нанесли превосходящим силам морской пехоты противника значительные потери. Под угрозой окружения младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные позиции, где успешно остановил противника.
Всего за 3 дня боев на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий.
К сожалению, не обошлось и без наших потерь. В ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, 9 боевых машин пехоты и 9 орудий.
Киевский режим совершил террористическое преступление: подрыв Каховской ГЭС, что привело к затоплению территорий. Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая:
Не добившись успеха, противник намерен перебросить силы и технику с Херсонского направления в район своего наступления. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне.
С целью недопущения на этом участке зоны СВО наступления Российской армии киевский режим и осуществил теракт, который будет иметь тяжелые экологические последствия.
По имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий.
Это свидетельствует о заранее спланированной диверсии.
Когда в Москве ранее заявляли, что в ответ на атаки ВСУ по российским городам и поселкам Вооруженные силы РФ будут наносить удары по центрам принятия решений и критически важной инфраструктуры на Украине, в Киеве по весне звучали самодовольные комментарии, мол, «москали болтают», а «мы все сбиваем».
К началу лета самодовольства у украинских руководителей поубавилось. Сначала были удары по центральным пунктам принятия решений незалежной. Затем Президент России сообщил, что удар пришелся по штабу военной разведки Украины. Появились спутниковые фото штаб-квартиры ГУР МО самостийной - следы мощной ракетной атаки очевидны.
В эти же дни был атакован военный аэродром в Хмельницком. Там базировались самолеты Су-24М. Они несли британские ракеты Storm Shadow. Ими обстреливают Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, Луганск. Из разных источников поступило подтверждение: 5 фронтовых бомбардировщиков уничтожены.