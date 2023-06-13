После подрыва Каховской ГЭС Киев намерен перебросить силы и технику с Херсонского направления

После теракта на ГЭС украинские боевики планируют изменить тактику

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ - ГЕРОЙ

Российские солдаты и офицеры проявили мужество и героизм. Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева.

Оказавшись на направлении главного удара, они стойко оборонялись и нанесли превосходящим силам морской пехоты противника значительные потери. Под угрозой окружения младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные позиции, где успешно остановил противника.

ПОТЕРИ НЕСОПОСТАВИМЫ

Всего за 3 дня боев на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий.

К сожалению, не обошлось и без наших потерь. В ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, 9 боевых машин пехоты и 9 орудий.

ЗАТОПЛЕНИЕ - РАДИ ПЕРЕБРОСКИ ВОЙСК

Киевский режим совершил террористическое преступление: подрыв Каховской ГЭС, что привело к затоплению территорий. Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая:

Не добившись успеха, противник намерен перебросить силы и технику с Херсонского направления в район своего наступления. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне.

С целью недопущения на этом участке зоны СВО наступления Российской армии киевский режим и осуществил теракт, который будет иметь тяжелые экологические последствия.

По имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий.

Это свидетельствует о заранее спланированной диверсии.

А НАКАНУНЕ...

Когда в Москве ранее заявляли, что в ответ на атаки ВСУ по российским городам и поселкам Вооруженные силы РФ будут наносить удары по центрам принятия решений и критически важной инфраструктуры на Украине, в Киеве по весне звучали самодовольные комментарии, мол, «москали болтают», а «мы все сбиваем».

К началу лета самодовольства у украинских руководителей поубавилось. Сначала были удары по центральным пунктам принятия решений незалежной. Затем Президент России сообщил, что удар пришелся по штабу военной разведки Украины. Появились спутниковые фото штаб-квартиры ГУР МО самостийной - следы мощной ракетной атаки очевидны.

В эти же дни был атакован военный аэродром в Хмельницком. Там базировались самолеты Су-24М. Они несли британские ракеты Storm Shadow. Ими обстреливают Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, Луганск. Из разных источников поступило подтверждение: 5 фронтовых бомбардировщиков уничтожены.